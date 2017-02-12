Кальехон: рассмеялся, когда Моуринью предложил мне вернуться в «Реал»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (15 февраля) вспомнил, как в 2011 году тогдашний наставник «сливочных» Жозе Моуринью предложил ему вернуться в родную команду.
«Я покинул академию „Реала“, когда мне был 21 год, приняв предложение „Эспаньола“. Там поверили в меня и давали играть. После домашнего матча против „Реала“ ко мне подошёл Моуринью и спросил, не хотел бы я вернуться в мадридскую команду. Думал, что он шутит, поэтому рассмеялся. Не мог в это поверить.
Несколько месяцев спустя мне позвонили из „Реала“, и благодаря Моуринью я вернулся, исполнил свою мечту, за что очень благодарен Жозе», — цитирует Кальехона AS.