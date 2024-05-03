Виллиан Роша: когда надеваешь футболку ЦСКА — должен отдавать всего себя

Защитник московского ПФК ЦСКА Виллиан Роша высказался о самоотдаче при игре за армейскую команду. По его словам, надевая футболку ЦСКА — игроки должны отдавать себя полностью на поле.

«Я выглядел очень уставшим в раздевалке после матча с „Зенитом“? Когда ты надеваешь футболку ПФК ЦСКА, ты должен отдавать всего себя за клуб. Но в раздевалке я не был уставшим, я был расстроен после пропущенного гола», — приводит слова Виллиана Роши официальный сайт ПФК ЦСКА.

Вчера, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.