Шешуков, Мухаметшин и Герус расторгли контракты с «Арсеналом»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о группе игроков, которые расторгли контракт с клубом. Среди них оказались Роман Герус, Руслан Мухаметшин и Александр Шешуков.
«Вратарь Роман Герус, нападающий Руслан Мухаметшин и полузащитник Александр Шешуков расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию.
Шешуков ведёт переговоры с «Балтикой»? Он свободный агент и может вести переговоры с кем угодно», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.