Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл, накануне приступивший к тренировкам в общей группе мадридской команды, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 15 февраля в Мадриде. Бэйл не попал в заявку на игру, информирует официальный сайт «Реала».
Валлийский футболист получил травму голеностопа в конце ноября прошлого года и не выходил на поле больше двух месяцев. Накануне Бэйл провёл полноценную тренировку, но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не изменил своих намерений поберечь игрока.