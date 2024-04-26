РФС планирует проводить до 10 матчей сборной России в год во время отстранения

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. Согласно данной концепции РФС планирует проводить до 10 товарищеских матчей сборной России в год во время отстранения.

«В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА», — сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В своём последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счётом 4:0.