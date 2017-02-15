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Газзаев: ждём «СКА-Хабаровск» в Премьер-Лиге

15 февраля 2017, среда. 07:35. Футбол
Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев поздравил «СКА-Хабаровск» с успешной игрой в нынешнем сезоне и выразил надежду, что команда вскоре будет выступать в РФПЛ.

«Поздравляю болельщиков „СКА-Хабаровск“ с успешной игрой в этом сезоне. Дальний Восток обязательно должен быть представлен в Премьер-Лиге. Конечно, тут очень многое зависит от руководства края. Хабаровский край очень богатый, и, естественно, необходимо, чтобы у него была команда в высшем дивизионе.

Всегда считал и говорил, что мы должны создать такую систему, чтобы команды из зон „Центр“, „Запад“ и „Дальний Восток“ на равных участвовали в профессиональном и любительском спорте, в том числе и в элите российского футбола. Это будет очень важно с точки зрения трансферов и расходов. Так что мы ждём „СКА-Хабаровск“ в Премьер-Лиге!» — сказал Газзаев в эфире программы «33 вопроса политику».

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 3-е место в ФНЛ (41 очко).
Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск Валерий Газзаев ФНЛ
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