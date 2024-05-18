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Федун: будет печально, если «Спартак» начнёт терять российских игроков вслед за Джикией

Федун: будет печально, если «Спартак» начнёт терять российских игроков вслед за Джикией
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказал опасение, что после ухода капитана и центрального защитника красно-белых Георгия Джикии из клуба его могут также покинуть и другие важные игроки команды.

«Будет жалко, если «Спартак» начнёт терять российских игроков, и вслед за Джикией могут уйти ещё несколько ведущих игроков. Вот это будет печально», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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