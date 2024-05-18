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Леонид Федун отреагировал на уход Георгия Джикии из «Спартака»

Леонид Федун отреагировал на уход Георгия Джикии из «Спартака»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на уход центрального защитника Георгия Джикии из московского клуба, о котором было объявлено сегодня, 18 мая.

«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок. Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он ещё продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдёт себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.

— Грустно, что для Георгия история со «Спартаком» закончилась именно так?

— Всё в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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