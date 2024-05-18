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Червиченко: Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке»

Червиченко: Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение по поводу ухода защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикии из клуба летом.

«Годы идут, а организм не молодеет. Видимо, «Спартак» считает, что кондиции Джикии недостаточны для борьбы за чемпионство. Но по таким же параметрам там 80% состава недостаточны для борьбы за чемпионство. Это была эпоха. Джикия был одним из лучших игроков последних лет в «Спартаке». По крайней мере, он был настоящим капитаном и сделал много полезного.

Джикия пригодится другой команде, которая не играет в такой якобы дико скоростной футбол, как «Спартак». Думаю, ещё года три человек спокойно отыграет в какой-нибудь команде, где будет действовать за счёт ума, виденья поля и огромного опыта, которого у «Спартака» не прибавляется вообще. Там очень мало футболистов, понимающих, что надо делать на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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