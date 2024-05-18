Фоден высказался о получении награды лучшему игроку сезона АПЛ

23-летний полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался по поводу получения награды лучшему игроку сезона в АПЛ.

«Получение этой награды — достижение, которым я чрезвычайно горжусь. Английская Премьер-лига признаётся лучшей лигой в мире, и мне приятно быть номинированным вместе со многими другими великолепными игроками, которые провели особенные сезоны в своих клубах.

В целом я был очень доволен тем, как играл в этом сезоне, и действительно рад, что смог внести свой вклад, забивая голы и отдавая голевые передачи на протяжении всего сезона.

Я хотел бы поблагодарить весь персонал «Сити», тренеров и особенно моих товарищей по команде, потому что без них это было бы невозможно. И я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто голосовал за меня, поскольку эта награда очень много для меня значит», — приводит слова Фодена пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Фоден принял участие в 34 матчах, забил 17 голов и сделал 8 голевых передач. Действующее трудовое соглашение Фодена с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.