«Динамо» — «Крылья Советов»: Горшков сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков сравнял счёт в матче.

Ранее, на 29-й минуте, счёт в матче открыл защитник хозяев Фабиан Бальбуэна.

После 28 туров чемпионата России «Динамо» набрало 53 очка и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

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