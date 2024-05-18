Сёмин объяснил, как тренерские запросы могут повлиять на футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о потенциальном влиянии на футбол тренерских запросов в отношении использования системы VAR.

«Сложно сказать, способно ли это ещё сильнее затянуть ход матчей. Мы же пока не знаем всех нюансов и деталей. Например, могут придумать некую систему ускоренного просмотра повторов. Думаю, к этому всё идёт, поскольку паузы на VAR порой получаются нереально большими — по пять минут. С другой стороны, потом это время компенсируют, пусть иногда и по десять минут. Но, повторюсь, я доверяю профессионалам. Как тренер только приветствую подобное новшество», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

Напомним, ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что прорабатывается вариант с изменениями правил использования VAR, предполагающий просмотр видеоповторов по запросу тренера.

В частности, Инфантино заявил: «Система уже проходит испытания. Тренеры могут дважды запросить помощь VAR. Игроки могут попросить тренера сделать запрос. Если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра».

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