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Леонид Федун предположил, почему «Спартак» назначил Станковича на пост главного тренера

Леонид Федун предположил, почему «Спартак» назначил Станковича на пост главного тренера
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Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун впервые отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского клуба.

«Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в «Спартаке», хорошо знакомы с руководителями «Сампдории». Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними. Скорее всего, несмотря на то что был не очень удачный опыт у Станковича в «Сампдории», они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в «Спартак». Могу ему пожелать только удачи», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

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