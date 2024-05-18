Леонид Федун предположил, почему «Спартак» назначил Станковича на пост главного тренера

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун впервые отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского клуба.

«Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в «Спартаке», хорошо знакомы с руководителями «Сампдории». Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними. Скорее всего, несмотря на то что был не очень удачный опыт у Станковича в «Сампдории», они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в «Спартак». Могу ему пожелать только удачи», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.