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Фил Фоден признан лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги

Фил Фоден признан лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден признан лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Об этом информирует официальный сайт «горожан».

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Напомним, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний футболист принял участие в 34 матчах, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

Конкуренцию Фодену составили: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Оли Уоткинс («Астон Вилла»).

Действующее трудовое соглашение Фодена с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Ранее атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», был признан лучшим молодым футболистом нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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