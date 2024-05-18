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Последние пять лет только футболисты «Сити» получают награду лучшему игроку сезона в АПЛ

На протяжении последних пяти лет исключительно футболисты «Манчестер Сити» получают награду лучшему игроку сезона в английской Премьер-лиге.

Сегодня, 18 мая, было объявлено, что крайний нападающий «горожан» Филип Фоден признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам нынешнего сезона.

Последние пять футболистов, удостоившиеся этой награды:

Сезон-2023/2024 — Филип Фоден («Манчестер Сити»);

Сезон-2022/2023 — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Сезон-2021/2022 — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);

Сезон-2020/2021 — Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Сезон-2019/2020 — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

В трёх из пяти указанных сезонах «горожане» становились чемпионами Англии. В сезоне-2019/2020 титул АПЛ завоевал «Ливерпуль». Чемпион нынешнего сезона определится в последнем туре. На титул претендуют «Манчестер Сити» (88 очков) и «Арсенал» (86 очков).

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