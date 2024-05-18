«Хоффенхайм» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

Сегодня, 18 мая, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Фриц. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 туров чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 43 очка и занимает седьмое место. «Бавария» после аналогичного количества матчей в Бундеслиги заработала 72 очка и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии мюнхенский клуб разгромил «Хоффенхайм» со счётом 3:0.

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