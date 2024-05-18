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Экс-игрок «Кубани» Селин оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство

Экс-игрок «Кубани» Селин оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство
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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин поделился мнением о шансах московского «Динамо» и «Краснодара» стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» вполне по силам набрать четыре очка в матчах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Тем более динамовцы в двух последних турах вырывали победы в концовках, то есть у них в раздевалке всё в порядке и командный дух есть.

«Краснодар», я думаю, за чемпионство уже не поборется. Судя по тому, в каких состояниях находятся команды, вряд ли «Краснодар» выиграет у «Сочи». Не видно, за счёт чего «Краснодар» может реализовать свои математические шансы стать чемпионом, не просматривается у него соответствующего стержня», – приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 50 очков и занимает третье место. «Динамо» после аналогичного количества матчей РПЛ заработало 53 очка и располагается на первой строчке.

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 14:00 мск.

«Краснодар» сыграет с «Сочи» также сегодня, 18 мая. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Матч начнётся в 19:00 мск.

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