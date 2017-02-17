Венгер: буду тренировать и в следующем сезоне. Где именно — уверенности нет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос относительно своего будущего. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2017 года и пока не продлён.
«Привык к таким вопросам. Я здесь в течение 20 лет. В жизни важно делать то, что правильно. Я занимаюсь публичной работой, и каждый имеет право на своё мнение.
Не хочу говорить о своём будущем. Это не важно, важна команда и «Арсенал». Мы должны сосредоточиться на реальных проблемах, том, как мы играем в футбол, а не на моём будущем.
Вне зависимости от того, что произойдёт, я не уйду на пенсию в следующем сезоне. Буду тренировать, но где именно, уверенности нет. Я не люблю проигрывать. В «Арсенале» передо мной лежит большая ответственность. Это трудно принять, но у меня есть силы и опыт.
Критика фанатов? Даже если я уйду, «Арсенал» не будет выигрывать каждую игру. Надеюсь, что в будущем мы сможем выиграть Кубок. «Арсенал» никогда не выигрывал Лигу чемпионов до моего прихода. Вы должны иметь это в виду.
Руководство должно принять правильное решение. Это важно для будущего клуба. У меня было много возможностей уйти в другой клуб, но я всё ещё здесь и думаю о будущем команды. Важно, чтобы «Арсенал» был в надёжных руках. На этом поставим точку, эта глава закрыта», — цитирует Венгера Mirror.