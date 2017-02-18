Аленичев: «Спартаку» ни в коем случае не нужно расслабляться

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что, несмотря на пятиочковый отрыв, лидирующий в таблице российской Премьер-Лиги «Спартак» не должен расслабляться. Аленичев верит, что борьба за чемпионский титул будет идти до последнего тура.
«Кто фаворит в чемпионской гонке? У „Спартака“ сейчас отрыв пять очков, в какой-то мере они имеют преимущество. Но им ни в коем случае не нужно расслабляться. Верю, что борьба будет до последнего тура. ЦСКА тоже подтянется. Разговоры о борьбе на два фронта мне никогда не нравились. Считаю, играть два матча в неделю даже полезно — постоянно держишь себя в тонусе. Так что у „Ростова“, „Зенита“ и „Краснодара“ есть преимущество в том, что они уже сыграли после перерыва», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Аленичев поделился впечатлениями от Кубка легенд, где он выступает в составе сборной России.
Кубок легенд проводится не в первый раз, и каждый год атмосфера прекрасная. Очень рад видеть старых друзей. Да и на футбольном поле можно немного расслабиться и получить удовольствие от игры. Позавчера на пресс-конференции я отметил сборную Португалии. Считаю, именно португальцы являются главными соперниками на этом турнире.
Мы уже, конечно, на чемпионате мира не сыграем, но хотелось бы, чтобы наша нынешняя сборная могла достойно представлять нашу страну. Искренне желаю обыграть им сборные Нидерландов, Италии, Португалии, как и мы на этом турнире. Надеюсь, всех порвём! Играем же дома", — заявил Аленичев.