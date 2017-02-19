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Линекер: запас «Лестера» слишком слаб даже для 1/8 финала Кубка Англии

19 февраля 2017, воскресенье. 10:24. Футбол
Бывший капитан сборной Англии и экс-игрок «Лестер Сити» Гарри Линекер, ныне работающий на BBC, прокомментировал поражение «лис» от «Миллуолла» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Мои поздравления „Миллуоллу“. Запас „Лестера“ слишком слаб даже для 1/8 финала Кубка Англии, игра с „Миллуоллом“ это показала. До первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов осталось несколько дней. Замечательно быть в Лиге чемпионов, но необходимость участия в турнире, в котором у команды изначально не было шансов на победу, дорого обошлась „Лестеру“, — написал Линекер в „Твиттере“.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Миллуолл Гари Линекер
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