Тер Штеген не понимает, почему болельщики «Барселоны» освистывают команду

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выразил недоумение поведением болельщиков команды в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Хозяева поля одержали нелёгкую победу со счётом 2:1, но удостоились освистывания со стороны каталонской инчады.
«Я не понимаю раздражение и свист болельщиков «Барселоны» в адрес команды. Все наши футболисты старались играть как можно лучше. В такие моменты нас нужно поддерживать. Я имею в виду поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» со счётом 0:4. Нам необходимы болельщики, и прежде всего в домашних матчах. Мы побеждаем и проигрываем все вместе», — приводит слова тер Штегена Marca.
Сине-гранатовые встречались с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграли на выезде. Ответная игра состоится 8 марта.