Шмидт: ни одна команда в Германии не способна конкурировать с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт адресовал слова похвалы руководству мюнхенской «Баварии». Шмидт считает, что в ближайшем будущем в Германии никто не сможет составить серьёзную конкуренцию этому клубу.
«Успехи «Баварии» объясняются отличной работой, которая осуществляется в этом клубе. В результате «Бавария» добилась финансового преимущества над другими на многие годы вперёд. Состав этой команды укомплектован высококлассными игроками, имеющими опыт выступления на международной арене. Конечно, можно обыграть «Баварию» в одной игре. Но ни одна команда в Германии не способна серьёзно конкурировать с «Баварией». Тем не менее нам никто не запрещает работать так же хорошо или лучше», — цитирует Шмидта интернет-портал Goal.