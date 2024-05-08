Тимур Сулейманов: не чувствую никакой конкуренции с Дзюбой

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов ответил на вопрос о том, не пугали ли его конкуренцией с нападающим Артёмом Дзюбой перед переходом в стан железнодорожников.

«Естественно, я с такими мыслями был и сам. Но, придя в команду, я понял, что это совсем другой человек. И в нём не то чтобы сила или что‑то ещё, он опытен. Его опыт решает. Но и как человек он мне тоже очень сильно понравился. Находясь в команде, я с ним не чувствую никакой конкуренции. А надо бы? Нет! Ни в коем случае, потому что он как человек мне симпатичен. Я не могу сказать, что это мой конкурент», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что в сентябре 2023 года московский «Локомотив» арендовал у «Пари Нижний Новгород» Тимура Сулейманова. В марте этого года железнодорожники объявили о досрочном выкупе нападающего. Артём Дзюба выступает за столичную команду с февраля прошлого года.

Напомним, в нынешнем сезоне Тимур Сулейманов принял участие в 25 матчах московского «Локомотива» во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт семь забитых мячей и одну голевую передачу.