Бельерин: «Арсенал» должен лучше начинать матчи

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, комментируя гостевое поражение от «Ливерпуля» (1:3) в рамках 27-го тура АПЛ, подчеркнул, что «канониры» должны лучше начинать матчи.
«Мы очень разочарованы тем, как пошла игра. После трудных недель, которые у нас были, команда должна была выйти на поле мотивированной и готовой с самого начала.
В первом тайме не чувствовалось, что мы были готовы, и мы проигрывали 0:2. Мы отыграли один гол и имели шанс сравнять счёт, но иногда бывает слишком поздно. Мы просто должны начинать матчи лучше.
Если мы будем начинать матчи с необходимым желанием и мотивацией, сможем добиваться хороших результатов», — цитирует Бельерина пресс-служба «Арсенала».