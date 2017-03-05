Почеттино: «Тоттенхэм» творит историю, для нас всё только начинается

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«У «Эвертона» хорошие игроки, однако мы сыграли здорово и заслуженно победили. Я очень доволен нашим выступлением сегодня. Кейн – один из лучших игроков. Я говорю об этом не только, когда он забивает. Он провёл фантастический матч и заслужил похвалы.
Мы гордимся своими достижениями. С этой командой мы творим историю. Для нас всё только начинается», — цитирует Почеттино BBC Sport.
«Тоттенхэм» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая семь очков лидирующему «Челси», у которого матч в запасе.