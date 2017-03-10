Тренер «Айнтрахта» сравнил матч с «Баварией» в Мюнхене с походом к дантисту

Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач сравнил игру с «Баварией» в Мюнхене с визитом к дантисту. Матч 24-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» состоится 11 марта.
«Это как пресловутый визит к дантисту – вы должны сходить раз в год. Иногда это не больно, но чаще всего — это так.
Пока не ясно, сможем ли мы внести в заявочный лист 18 игроков. И я говорю об игроках основной команды и молодёжной», — цитирует Ковача официальный сайт «Баварии».
В преддверии матча с «Баварией» у «Айнтрахта» из-за травм и дисквалификаций отсутствуют 10 игроков.