К. Навас: «Реал» должен побеждать любого соперника, если хочет выиграть ЛЧ

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас признался, что у него нет предпочтений относительно очередного соперника команды в Лиге чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана в 1/8 финала турнира обыграли «Наполи» и завоевали путёвку в четвертьфинал.
«Мы осознаём, что «Реал» должен побеждать любого соперника, если хочет выиграть Лигу чемпионов. Мы спокойны, сосредоточены на работе и верим в свои силы. Если будем выходить на поле с желанием выкладываться максимально, то можем добиться успехов. Естественно, я считаю «Реал» способным выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Наваса AS.