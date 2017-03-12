Мусалов: «Анжи» играет в матче со «Спартаком» только на победу

Защитник «Анжи» Магомед Мусалов после первого тайма гостевого матча 19-го тура РФПЛ против «Спартака», который завершился со счётом 0:0, выразил мнение, что махачкалинская команда играет только на победу.
«Мы играем только на победу. Не важно, кто соперник – «Спартак» или кто-нибудь ещё. Открытая игра. Надо продолжать так и быть повнимательнее в обороне. Делаем много ошибок на своей половине», — сказал Мусалов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Анжи».