Шекспир считает, что «Лестер» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» высказал мнение о шансах его команды в этом турнире. На выезде «лисы» уступили со счётом 1:2.
«Выиграть Лигу чемпионов? Почему нет? Ещё ничего не решено, мы должны биться в каждой игре. В футболе не бывает матчей, где уже всё решено. Нужно стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя полную самоотдачу и настрой на поле. Мы обязаны проявить эти качества в игре с „Севильей“», — цитирует Шекспира Mirror.