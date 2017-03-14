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«Зенит» и «Ростов» заключили мировое соглашение по делу о переходе Ярошенко

14 марта 2017, вторник. 17:47. Футбол
Палата по разрешению споров РФС утвердила мировое соглашение между «Зенитом» и «Ростовом» и прекратило производство по заявлению питерского клуба о выплате компенсации за подготовку 19-летнего полузащитника Валерия Ярошенко, который выступает за «Балтику» на правах аренды.

«Утвердить мировое соглашение от 13 февраля 2017 года, заключённое между АО «ФК «Зенит», г. Санкт-Петербург, и ОАО «ФК «Ростов», г. Ростов-на-Дону, по делу по заявлению АО «ФК «Зенит», г. Санкт-Петербург, в отношении ОАО «ФК «Ростов», г. Ростов-на-Дону, о выплате компенсации за подготовку футболиста Ярошенко В.А. Прекратить производство по заявлению АО «ФК «Зенит», г. Санкт-Петербург, в отношении ОАО «ФК «Ростов», г. Ростов-на-Дону, о выплате компенсации за подготовку футболиста Ярошенко В.А. на основании подпункта «л» пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров», — информирует сайт РФС.

Ранее «Лайф» сообщал, что петербуржцы хотели получить от донского клуба компенсацию в размере 6 млн рублей.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Балтика ФК Зенит ФК Ростов РФС
Новости. Футбол
14 марта 2017, вторник
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