А. Перейра: не знаю, что буду делать, если «МЮ» летом захочет продать меня

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий за «Гранаду» на правах аренды, сообщил, что хочет вернуться в «МЮ».
«Я хотел почувствовать, что это такое — сыграть целый сезон, быть игроком старта. А потом вернуться. Я не хотел играть за молодёжную команду и получать какую-то практику в Кубке Англии. Хотел сыграть 30 матчей за сезон и получить опыт, который смогу использовать в „Манчестере“. Когда вы молоды и сидите на скамейке, вы не можете показать себя. А в „Гранаде“ я показываю, что являюсь хорошим футболистом и готов бороться за нечто большее.
Я бы хотел вернуться и играть на «Олд Траффорд». Не знаю, что буду делать, если они скажут: «Андреас, мы хотели бы снова отдать тебя в аренду». Или вообще выставят на трансфер», — цитирует Перейру The Guardian.
21-летний Перейра забил 4 гола в 25 матчах чемпионата Испании.