Врсалько: не чувствую себя героем за помощь Торресу, когда он потерял сознание

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько прокомментировал своё участие в инциденте с травмой головы Фернандо Торреса в концовке матча с «Депортиво» в 25-м туре чемпионата Испании.
Торрес в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво», после чего потерял сознание и начал давиться собственным языком. Врсалько вместе с партнёром по команде полузащитником Габи помогли открыть рот пострадавшему одноклубнику и вытащить язык.
«Не чувствую себя героем. Когда видишь своего друга на земле в таком состоянии, ты должен помочь ему. Рад, что правильно среагировал в этой ситуации. Сейчас Фернандо поправился – это самое главное. Я оказался в такой ситуации впервые, но слышал, что, когда человек теряет сознание, надо убедиться в том, что он может дышать и язык этому не мешает. Поэтому я знал, что делать. Всю главное работу сделали медики, а я лишь сделал маленькую работу», — цитирует Врсалько AS.
На прошлой неделе Торрес вернулся к тренировкам после полученной травмы головы, а также сообщил, что полностью оправился от повреждения.