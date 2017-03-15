Румменигге: Киммих станет наследником Лама и будет играть больше

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не сомневается, что у полузащитника команды Джошуа Киммиха отличные перспективы в немецком гранде. Ранее игрок выражал недовольство тем, что в текущем сезоне не имеет соответствующей игровой практики.
«У нас большие планы в связи с Киммихом. Он станет наследником Лама и в следующем сезоне точно будет играть больше. Так во всяком случае планирует наставник нашей команды Карло Анчелотти», — приводит слова Румменигге Sky.
По итогам 24 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.