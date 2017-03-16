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Жардим: «Монако» был сильнейшим в паре с «Манчестер Сити»

16 марта 2017, четверг. 02:11. Футбол
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Общий счёт противостояния — 6:6, и дальше прошли монегаски, которые забили больше голов на выезде.

«Очень рады, что вышли в четвертьфинал. Несколько раз пересматривал первый матч и считаю, что счёт 3:5 несправедлив, поскольку нам очень дорого обошлись небольшие ошибки. Но думаю, что в итоге дальше всё-таки прошёл сильнейший. Сегодня „Монако“ выглядел хорошо в первом тайме, наша линия обороны была очень высоко. Соперник адаптировался к нашей тактике после перерыва, и тогда нам приходилось куда сложнее. Но нам нужно было продолжать прессинговать с двумя форвардами, поскольку если ты отдаёшь мяч „Сити“, то можешь считать себя трупом», — приводит слова Жардима L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Монако Леонарду Жардим
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