Жардим: «Монако» был сильнейшим в паре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Общий счёт противостояния — 6:6, и дальше прошли монегаски, которые забили больше голов на выезде.
«Очень рады, что вышли в четвертьфинал. Несколько раз пересматривал первый матч и считаю, что счёт 3:5 несправедлив, поскольку нам очень дорого обошлись небольшие ошибки. Но думаю, что в итоге дальше всё-таки прошёл сильнейший. Сегодня „Монако“ выглядел хорошо в первом тайме, наша линия обороны была очень высоко. Соперник адаптировался к нашей тактике после перерыва, и тогда нам приходилось куда сложнее. Но нам нужно было продолжать прессинговать с двумя форвардами, поскольку если ты отдаёшь мяч „Сити“, то можешь считать себя трупом», — приводит слова Жардима L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.