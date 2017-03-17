Тимощук: провёл первое занятие в «Зените» в новом качестве, испытывал волнение

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу, поделился впечатлениями от первой тренировки на новом для себе посту.
«Сегодня провёл первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу.
Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились, и теперь я могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, всё получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков», — цитирует Тимощука пресс-служба «Зенита».