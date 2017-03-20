Кучук — лучший тренер 22-го тура украинской Премьер-лиги

Наставник «Стали» Леонид Кучук признан всеукраинским объединением тренеров по футболу лучшим среди своих коллег в 22-м туре украинской Премьер-лиги, сообщает Sportarena.
Команда экс-наставника «Локомотива» и «Кубани», уступая «Александрии» по ходу матча 0:1, забила четыре гола и в итоге одержала уверенную победу — 4:1.
Теперь у «Стали» три победы подряд. Столько матчей кряду команда из Каменского не выигрывала никогда прежде в своей истории в УПЛ. Кроме этого, подопечные Кучука не проигрывают уже четыре матча подряд и теперь занимают восьмое место в турнирной таблице.