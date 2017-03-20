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Карпин: удивляет, что «Спартак» ни разу не бил пенальти в этом сезоне РФПЛ

20 марта 2017, понедельник. 21:57. Футбол
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение насчёт того, что красно-белые ни разу за 20 туров РФПЛ в этом сезоне не били пенальти.

«Удивляет ли меня, что „Спартак“ ещё ни разу не бил пенальти в этом сезоне, в то время как конкуренты пробили уже несколько 11-метровых? Да, удивляет. Этим вопросом должен заниматься клуб. Если что-то не так, то об этом стоит говорить. „Спартак“ — одна из самых атакующих команд. И при этом команда ни разу не заработала пенальти?» — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Валерий Карпин Футбольное судейство
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