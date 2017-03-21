Chicago Tribune: Швайнштайгер подписал контракт с «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер подписал контракт с клубом MLS «Чикаго Файр», сообщает Chicago Tribune. Соглашение заключено по схеме «1+1». Годовая зарплата 32-летнего немецкого полузащитника составит $ 4,5 млн. Таким образом, Бастиан войдёт в десятку наиболее высокооплачиваемых футболистов MLS.
Ожидается, что Швайнштайгер присоединится к «Чикаго» в середине следующей недели.
В нынешнем сезоне Бастиан не провёл ни одного матча в чемпионате Англии, а в Лиге Европы принял участие лишь в одной встрече, выйдя на замену в игре с «Сент-Этьеном» (1:0).