Сборная Чехии разгромила литовцев в товарищеском матче

Сборная Чехии уверенно обыграла команду Литвы в товарищеском матче, состоявшемся на чешском стадионе «Местски».
Первый тайм поединка прошёл примерно в равной борьбе, и у литовцев было несколько неплохих возможностей открыть счёт, но после перерыва ситуация резко изменилась. Хозяева провели 11 замен и уже на 48-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару Томаша Горжавы с пенальти. На 64-й минуте Якуб Янкто упрочил лидерство чехов, а точку в поединке на 79-й минуте поставил Михал Крменчик. Итоговый счёт — 3:0 в пользу подопечных Карела Яролима.