Подольски: спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении 13 лет в сборной

Нападающий сборной Германии Лукаш Подольски, для которого товарищеский матч с Англией стал последним в международной карьере, обратился к болельщикам. Напомним, встреча прошла в Дортмунде и завершилась победой немцев со счётом 1:0, единственный гол забил именно Подольски.
«Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении 13 лет выступлений за сборную. Спасибо Немецкому футбольному союзу за заботу о команде. Наконец, спасибо моей семье: родителям, жене и детям. Сегодня я хочу поблагодарить всех. Спасибо, Дортмунд, Кёльн. Спасибо всей Германии», — приводит слова Подольски Sport1.