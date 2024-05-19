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Владимир Слишкович высказался о победе «Спартака» над «Рубином»

Владимир Слишкович высказался о победе «Спартака» над «Рубином»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о впечатлении от победного матча клуба с казанским «Рубином» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Заслуженная победа. Недоволен только последними 15 минутами. На нас оказывали давление, длинные передачи, мы сами себе создавали проблемы. Очень легко теряли мяч», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место.

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