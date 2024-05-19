Рашид Рахимов высказался о своём будущем в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о своём будущем в клубе.

«Про моё будущее всё скоро узнаете. Все, кто это пишет — информаторы сами себя сдают. Единственное, это отнимает силы и время, потому что футболисты подходят, начинают спрашивать. Но я к этому привык.

Есть действующий контракт, мы общаемся, двигаемся. Нам надо понять — следующий шаг вперёд. Мы не хотим быть в середине. Да, это другие вложения, но мы хотим двигаться вперёд», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.