Форвард «Реала» Винисиус Жуниор оценил футбольные навыки Алькараса

Футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал участие третьей ракетки мира Карлоса Алькараса в теннисном видеочеллендже по подаче с ноги.

«У тебя определённо есть футбольный талант», — оставил комментарий бразильский форвард под выложенным постом Алькараса в соцсетях об участии в данном челлендже.

Напомним, 21-летний Алькарас снялся с текущего грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за дискомфорта в районе правого предплечья. На этой неделе Карлос приступил к полноценным тренировкам в преддверии «Ролан Гаррос».

23-летний Винисиус Жуниор в составе мадридского «Реала» досрочно стал чемпионом Испании по футболу в этом сезоне. Также он претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги — 2023/2024.