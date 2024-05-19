«Ливерпуль» — «Вулвз»: текстовая онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Матч начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает третье место. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 46 очков и располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. В том противостоянии мерсисайдцы в гостях обыграли «волков» со счётом 3:1.