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«Ливерпуль» — «Вулвз»: текстовая онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

«Ливерпуль» — «Вулвз»: текстовая онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Матч начнётся в 18:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает третье место. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 46 очков и располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. В том противостоянии мерсисайдцы в гостях обыграли «волков» со счётом 3:1.

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