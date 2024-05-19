Рахимов: Джикия заслужил проводы. Он столько лет отдал «Спартаку», столько бился

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча со «Спартаком» (1:3) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о защитнике соперников Георгии Джикии. Капитан красно-белых покидает команду по окончании сезона, для него этот матч стал последним при домашних трибунах.

«Джикия заслуживает хороших проводов, он долго играл в команде, стал чемпионом. «Спартак» — народная команда. Можно выразить только уважение за то, сколько лет он отдал клубу, как он бился на поле, несмотря на все травмы. Надо уметь проводить игрока, мы все не вечные», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия стал игроком «Спартака» в конце 2016 года. Вместе с командой он по разу выиграл все главные футбольные трофеи в России — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.