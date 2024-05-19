Амарал: Станкович не нуждается в представлении, со «Спартаком» сразу возникла связь

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился эмоциями от заключения контракта с тренером Деяном Станковичем.

«Все знают, что новый тренер — Станкович. Он не нуждается в представлении. Сразу появилась связь между ним и клубом. Мы очень счастливы», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.