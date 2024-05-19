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Спортивный директор «Спартака» рассказал, когда возник вариант со Станковичем

Спортивный директор «Спартака» рассказал, когда возник вариант со Станковичем
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, когда возник вариант с назначением на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Если называть дату, вариант возник несколько недель назад», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В следующем, заключительном туре Российской Премьер-Лиги красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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