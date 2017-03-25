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Пьянович: до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю песни фанатов «Спартака»

25 марта 2017, суббота. 14:34. Футбол
Бывший нападающий «Спартака» Михайло Пьянович в преддверии товарищеского матча красно-белых против «Црвены Звезды» вспомнил о периоде карьеры в московском клубе.

«Хорошо известно, что фанаты клубов находятся в братских отношениях. Нахожусь в предвкушении этого спектакля. Игра не будет нести турнирного значения, однако болельщики и игроки должны получить от неё удовольствие.

Я провёл в «Спартаке» незабываемые годы. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю песни фанатов красно-белых. Для нас с Видичем было честью выступать в роли единственных иностранцев, которым «Фратрия» посвятила песню. Ведь за этот клуб выступало много легионеров, а такой чести тогда удостоили только нас.


Россияне и сербы действительно братья. Это не просто слова. Я убедился в этом на деле, когда играл в московском клубе.

Что касается того, что «Спартак» долгое время не становился чемпионом России, то даже несмотря на этот факт, клуб по-прежнему поддерживает столько людей. Эта команда настолько велика, что каждый год должна выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, в этом году «Спартак» вернёт себе звание сильнейшего клуба России. Желаю им удачи», — цитирует Пьяновича Kurir.

Пьянович выступал за «Црвену Звезду» с 1999 по 2003 год, после чего перешёл в «Спартак», за который играл с 2003 по 2006 год.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Спартак». Начало встречи — в 20:00 мск.
Источник: Kurir Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Црвена Звезда Неманья Видич Болельщики — Футбол
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