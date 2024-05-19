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«Лацио» интересуется игроком «Униона» Госенсом — Sky Sports DE

«Лацио» интересуется игроком «Униона» Госенсом — Sky Sports DE
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«Лацио» интересуется защитником берлинского «Униона» и сборной Германии Робином Госенсом, сообщает интернет-издание Sky Sports DE.

По информации источника, ещё несколько клубов интересовались игроком, но сведения о них не раскрываются. Трансфер летом возможен, хотя пока что соглашений нет ни с одним клубом. Сначала будут проведены переговоры с «Унионом».

Ранее «Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона чемпионата Германии.

Госенс выступает за «Унион Берлин» с лета 2023 года. В этом сезоне футболист провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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