Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» во время матча РПЛ

Часть болельщиков московского «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» во время минувшего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).

Напомним, ранее такую же кричалку скандировали болельщики воронежского «Факела» во время игры 27-го тура чемпионата России с сине-бело-голубыми (1:1), за что были оштрафованы на 30 тыс. рублей.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке, однако имеет игру в запасе.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: