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Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» во время матча РПЛ

Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» во время матча РПЛ
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Часть болельщиков московского «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» во время минувшего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

Напомним, ранее такую же кричалку скандировали болельщики воронежского «Факела» во время игры 27-го тура чемпионата России с сине-бело-голубыми (1:1), за что были оштрафованы на 30 тыс. рублей.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке, однако имеет игру в запасе.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли со счётом 3:3.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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